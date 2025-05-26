انخفاض يطرأ على أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 664 ألف دينار، وسعر الشراء 660 الف دينار، فيما سجلت اسعار أمس الأحد 668 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 634 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 630 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 665 ألف دينار و675 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 635 الفا و645 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل، فقد سجلت انخفاضا أيضاً حيث بلغ عيار 22 بيع 700 الف دينار ، وعيار 21 بيع 670 الف دينار، وعيار 18 بيع 575 الف دينار.