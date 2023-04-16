انخفاض يطرأ على أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 143700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح يوم امس السبت 144500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 144750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 142750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، سجل سعر الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.