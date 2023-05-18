انخفاض يطرأ على أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، 144300 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح امس الاربعاء 144600 دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 143500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد سجل سعر الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144700 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 144600 دينار.