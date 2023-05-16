انخفاض يطرأ على أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلتا صباح اليوم سعر صرف بلغ 146000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار صباح امس الاثنين 146800 دينار.

وانخفضت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد سجل سعر الدولار انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً، وسعر الشراء 146650 ديناراً مقابل كل 100 دولار.