انخفاض يطرأ على أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 154200 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح امس الثلاثاء 154700 دينار..

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155250 دينارا، بينما بلغت أسعار الشراء 153250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن أسعار البورصة انخفضت أيضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 155000 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 154000 دينار.