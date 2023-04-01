انخفاض يطرأ على أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 151900 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح يوم الخميس الماضي 153350 دينارا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 151500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن البورصة لا تتداول أيام العطل الرسمية بإستثناء مكاتب الصيرفة التي سجلت انخفاضا في سعر الصرف حيث بلغ سعر الدولار للبيع 152000 دينار، وبلغ سعر الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.