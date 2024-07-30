انخفاض يضرب خام البصرة مع تراجع النفط العالمي

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط، صباح الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمي.

وتراجعت أسعار خام البصرة الثقيل 85 سنتا، ليصل إلى 76.53 دولاراً، كما تراجعت أسعار خام البصرة المتوسط 85 سنتا ليصل الى 79.43 دولارا ً

وانخفضت أسعار النفط العالمي مواصلة الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بينما تجاهلت السوق خطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.