انخفاض إيرادات العراق النفطية بنسبة 3% في شهر حزيران الماضي

شفق نيوز/ انخفضت إيرادات العراق من النفط على أساس شهري بنسبة 3% لشهر حزيران الماضي لتصل الى 7.11 مليارات دولار، فيما عزا خبير اقتصادي ذلك الى توقف صادرات النفط عبر الشمال.

ووفقا لمجموعة بيانات وإحصاءات أخرى صدرت عن وزارة النفط، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن مجموع الإيرادات النفطية لشهر حزيران الماضي انخفضت بنسبة 2.92% لتصل الى 7.11 مليارات دولار على أساس شهري مقارنة بشهر أيار التي بلغت فيها الإيرادات 7.324 مليارات دولار.

وانخفضت مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 3.93% على أساس شهري لتصل الى 7.022 مليارات دولار، مقارنة بشهر ايار التي بلغت فيها الإيرادات 7.309 مليارات دولار.

وبحسب البيانات، فإن العراق صدر النفط الخام للأردن عبر الحوضيات وهي نفس الكمية والإيرادات تقريبا شهريا التي بلغت 18 مليون دولار بكمية 300 ألف برميل.

أما بالنسبة للصادرات النفطية لشهر حزيران فإن هذه الصادرات، انخفضت أيضا بنسبة 2.35% على أساس شهري لتصل إلى 100 مليون و59 ألف برميل، مقارنة بشهر ايار الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 102 مليونا و 463 ألف برميل.

وعزا الخبير الاقتصادي محمد الحسني انخفاض الايرادات المالية الى "انخفاض الكميات النفطية المصدرة بالدرجة الاساس بعد ان أوقفت تركيا شحن نفط إقليم كوردستان وكركوك إلى ميناء جيهان، بعد قرار تحكيم دولي ألزم أنقرة بدفع تعويضات إلى بغداد".

واضاف ان "الكميات المباعة من النفط في حزيران هي أقل من شهر أيار بحدود مليوني برميل، في حين كانت الاسعار هي تقريبا نفسها، وهو ما يشير الى تأثر البلاد بتوقف صادرات النفط من كوردستان وحقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي"، مشيرا إلى أن "التوقف سيعرض العراق الى خسائر مادية أكثر من مليار دولار شهريا وبالتالي سيفاقم مشاكل كثيرة تعاني منها الموازنة كالعجز وصعوبة تمويل رواتب موظفيها وسيدفع الحكومة الى مزيد من الاقتراض".

ويعد خط أنابيب النفط الذي يمتد من محافظة كركوك إلى ميناء جيهان، هو طريق التصدير الوحيد للخام الذي تنتجه من حقول النفط في شمال العراق.