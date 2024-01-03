انخفاض إيرادات العراق النفطية بنسبة 3% خلال شهر

شفق نيوز/ انخفضت إيرادات العراق من النفط بنسبة 3% على أساس شهري لتصل الى 8.316 مليارات دولار في شهر كانون الأول الماضي.

ووفقا لمجموعة بيانات وإحصاءات صدرت عن وزارة النفط، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن مجموع الإيرادات النفطية لشهر كانون الأول الماضي انخفضت بمقدار 196 مليون دولار، وبنسبة 3% لتصل الى 8.316 مليارات دولار على أساس شهري مقارنة بشهر تشرين الثاني التي بلغت فيها الإيرادات 8.512 مليارات دولار.

وارتفعت مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 1.63 % على أساس شهري لتصل الى 8.288 مليارات دولار، مقارنة بشهر تشرين الثاني التي بلغت فيها الإيرادات 8.425 مليارات دولار.

وبحسب البيانات، فإن العراق صدر النفط الخام للأردن عبر الحوضيات وبلغت الإيرادات 290 مليون دولار بكمية 464 الف برميل.