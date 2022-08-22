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انخفاض واستقرار بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-22T07:30:04+0000
انخفاض واستقرار بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت صباح اليوم، سعر صرف بلغ  148050 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، مبينا أن الاسعار ليوم امس الاحد سجلت 148150 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء  148100 دينار لكل 100 دولار.

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