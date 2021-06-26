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انخفاض واردات النفط الهندية من العراق في آيار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-26T08:43:11+0000
انخفاض واردات النفط الهندية من العراق في آيار

شفق نيوز/ كشفت بيانات شركة Kpler الدولية المختصة بشؤون النفط، يوم السبت، عن انخفاض واردات النفطية الهندية من العراق في شهر ايار الماضي لتبلغ 954 الف برميل يوميا.

وذكرت الشركة ان إجمالي استيراد الهند من النفط خلال شهر آيار بلغ نحو 4.2 ملايين برميل يومياً، وهو أقل بقليل من شهر نيسان السابق، لكنه أعلى بقرابة 31.5% عن العام السابق في نفس الشهر.

وبينت ان الهند استوردت في ايار الماضي 954 الف برميل يوميا من العراق، في حين بلغ استيرادها في شهر نيسان 1.11 مليون برميل في اليوم، و1.05 مليون برميل في اليوم في آذار، متوقعة ارتفاع هذه الإيرادات في شهر حزيران الجاري.

واشارت الشركة الى ان العراق ما زال يحتل المركز الاول في واردات الهند الشهرية تليه السعودية بالمرتبة الثانية التي تقلصت واردات الهند منها ايضا الى 25%، فيما جاءت نيجيريا بالمرتبة الثالثة.

 

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