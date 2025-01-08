انخفاض وارتفاع.. أسعار الدولار تتباين بين بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ شهدت أسواق العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الأربعاء انخفاضاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي، بينما ارتفعت الأسعار في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150,850 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس الثلاثاء 150,900.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 152,000 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 150,000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً، حيث بلغ سعر البيع 151,000 دينار مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 150,800 دينار مقابل 100 دولار.