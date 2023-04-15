انخفاض إنتاج أوبك.. والعراق وانغولا أكثر الدول خفضا لإنتاجها في شهر

شفق نيوز/ اعلنت منظمة أوبك، يوم السبت، أن إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في المنظمة من النفط في آذار الماضي، انخفض بمقدار 86 ألف برميل يوميا ليصل إلى 28,797 مليون برميل يوميًا مقارنة بشهر شباط الماضي بفعل انخفاض إنتاج العراق وانغولا، فيما كانت السعودية أكثر دول المنظمة رفعا لإنتاجها حسب المصادر الثانوية للمنظمة.

وبحسب تقرير المنظمة، لشهر نيسان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "أكبر الانخفاضات جاءت اولا من انغولا إذ انخفض انتاجها النفطي نحو 64 ألف برميل يوميا ليصل الى 1.007 مليون برميل يوميا، يليها العراق بانخفاض بلغ 18 ألف برميل يوميا ليصل انتاجه النفطي الى 4.358 ملايين برميل يوميا بعد أن كان 4.376 ملايين برميل يوميا في شهر شباط الماضي، يليه نيجيريا بانخفاض 17 ألف برميل، تليها كل من غينيا الإستوائية والامارات وايران بمقدار 8 آلاف برميل يوميا لكل واحدة منهما".

واشارت الى ان "أكثر الدول ارتفاعا في انتاجها النفطي لشهر اذار الماضي جاءت من السعودية بارتفاع بلغ 44 ألف برميل يوميا، يليها الغابون بارتفاع بلغ 7 آلاف برميل يوميا، ومن ثم الكويت وفنزويلا بارتفاع بلغ ألفي برميل يوميا لكل واحدة منهما".

وتوقعت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في تقريرها لشهر نيسان، إن نمو الاقتصاد العالمي سيكون عند 2.6% في 2023، إضافةً للإبقاء على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عند 2.3 مليون برميل يومياً في 2023.