انخفاض إنتاج القمح في خانقين بنسبة 30%

شفق نيوز/ اعلنت مديرية زراعة خانقين التابعة لإقليم كوردستان، يوم السبت، انتهاء حملة الحصاد والتسويق لمحصول القمح وسط انخفاض بمعدل الإنتاج عن الموسم الماضي بنسبة أكثر من 30%.

وقال مدير الدائرة كاميران عبد الله لوكالة شفق نيوز، ان انتاج القمح انخفض مع انتهاء حملة الحصاد في خانقين ونواحي ميدان وقوره ت الى اكثر من 30%، حيث بلغ انتاج الموسم الحالي 40 الف طن فيما تجاوز في الموسم الماضي 60 الف طن.

وعزا اسباب انخفاض الانتاج للموسم الحالي الى التسويق غير المنظم للشركات التجارية في كوردستان ومحافظات الجنوب وتسويق المحصول الى قضاء طوزخرماتو بسبب تأخر افتتاح مركز الاستلام، سايلو كلار، الى جانب شح الامطار وهلاك الزراعة الديمية.

وخصصت دائرة زراعة خانقين التابعة لإقليم كوردستان 90 الف دونم للخطة الشتوية لزراعة محاصيل القمح والشعير.

ويشتهر قضاء خانقين بكثرة بساتينه المكونة من أشجار النخيل والحمضيات والعشرات من انواع الاشجار المثمرة، فضلا عن الأراضي الزراعية الخاصة بالحبوب والخضروات.

وخانقين تابعة إدارياً لمحافظة ديالى، وهي من المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، وتسكنها اغلبية كوردية.