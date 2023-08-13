انخفاض "ملحوظ" في المبيعات النقدية بمزاد المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت المبيعات النقدية في مزاد اليوم الأحد، الى 22 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 207 ملايين و 684 الفا و 288 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 184 مليوناً و 974 الفاً و 288 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 22 مليونا و 710 آلاف على شكل مبيعات نقدية منخفضة عن يوم الخميس الماضي والبالغة 36 مليوناً و 360 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 17 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 54 شركة.