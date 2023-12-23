انخفاض ملحوظ بأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم السبت ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أنها سجلت انخفاضا أيضا في محال الصيرفة سعر البيع 152800 دينار مقابل الدولار، و سعر الشراء 152100 دينار مقابل 100 دولار.