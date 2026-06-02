انخفاض ملحوظ بإجازات البناء والترميم خلال 2025

أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، يوم الثلاثاء، انخفاض عدد إجازات البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تراجعاً في نشاط البناء السكني الخاص خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب الإحصائية، التي طالعتها وكالة شفق نيوز، فقد بلغ عدد إجازات البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص خلال عام 2025 نحو 25,934 إجازة، مقارنة بـ 29,279 إجازة خلال عام 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11.4%.

وعلى مستوى المحافظات، تصدرت بغداد عدد إجازات بناء دور السكن الجديدة الممنوحة للقطاع الخاص خلال عام 2025، مستحوذة على 17% من إجمالي الإجازات، تلتها البصرة بنسبة 12%، ثم كربلاء بنسبة 9%.

كما سجلت محافظات الأنبار وبابل وواسط نسبة 7% لكل منها، فيما بلغت حصة ديالى وذي قار والقادسية والنجف 6% لكل محافظة، تلتها المثنى بنسبة 5%، وكركوك وميسان بنسبة 4% لكل منهما، ثم نينوى بنسبة 3%، فيما جاءت صلاح الدين بأدنى نسبة بلغت 1%.

وتُظهر البيانات أن عدد إجازات البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص شهد ارتفاعاً بين عامي 2021 و2022، إذ ارتفع من 32,850 إجازة إلى 37,442 إجازة، قبل أن يتراجع تدريجياً خلال الأعوام اللاحقة ليصل إلى 25,934 إجازة في عام 2025.