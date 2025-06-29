انخفاض معدل صادرات العراق النفطية الى امريكا

شفق نيوز - بغداد/اربيل/واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، تراجع صادرات العراق النفطية الى أمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 10 دول رئيسية بلغت معدل 5.236 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 272 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 4.964 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 183 ألف برميل يوميا منخفضة بمقدار 30 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 213 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.168 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 397 ألف برميل يوميا، تليها السعودية بمتوسط 346 الف برميل، ومن كولومبيا بمعدل 325 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 299 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من ليبيا بلغت معدل 240 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 209 ألف برميل يومياً، ومت فنزويلا معدل 70 ألف برميل، ومن الاكوادور معدل 5 آلاف برميل يوميا".