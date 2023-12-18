انخفاض معدل شراء العراقيين للعقارات في تركيا بنحو 70%

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، أن العراقيين اشتروا أكثر من 1800 عقار خلال 11 شهراً في العام 2023.

وقالت الهيئة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراقيين اشتروا منذ كانون الثاني/ يناير ولغاية تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي، 1823 عقاراً في تركيا، بانخفاض بلغ 69% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 التي بلغ فيها شراء العقارات من قبل العراقيين بواقع 5896 عقاراً".

وبينت أن "شراء العراقيين للعقارات في تركيا لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر بلغ 90 عقاراً بانخفاض عن نفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت 331 عقاراً".

وأشارت إلى أن "العراقيين احتلوا المرتبة الثالثة خلال 11 شهراً من حيث شرائهم للعقارات في تركيا بعد كل من الروس الذين بلغ شراءهم للعقارات 10 آلاف و33 عقاراً، والإيرانيين 4067 عقاراً، ثم جاء الأوكرانيين رابعاً 1607 عقارات، ثم كازاخستان خامساً بـ1342 عقاراً".