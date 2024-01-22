انخفاض معدل شراء العراقيين للعقارات في تركيا بنحو 69% خلال العام الماضي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، عن انخفاض بمعدل شراء العراقيين بنحو 69% للعقارات التركية خلال العام الماضي 2023.

وقالت الهيئة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراقيين اشتروا خلال العام الماضي 1917 عقاراً في تركيا، بانخفاض بلغ 69% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 التي بلغ فيها شراء العقارات من قبل العراقيين بواقع 6241 عقاراً".

وبينت أن "شراء العراقيين للعقارات في تركيا لشهر كانون الأول / ديسمبر بلغ 94 عقاراً بانخفاض عن نفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت 345 عقاراً".

وأشارت إلى أن "العراقيين احتلوا المرتبة الثالثة خلال العام الماضي من حيث شرائهم للعقارات في تركيا بعد كل من الروس الذين بلغ شرائهم للعقارات 10 آلاف و560 عقاراً، والإيرانيين 4272 عقاراً، ثم جاء الأوكرانيين رابعاً 1720 عقاراً، ثم كازاخستان خامساً بـ 1440 عقاراً".

وفي وقت سابق، كشفت بيانات تركية رسمية، عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنحو 1.9 في المئة منذ نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، ليسجل 1150.4 نقطة.

ومقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 سجل المؤشر زيادة بنحو 82.8 في المئة، وفق بيانات البنك المركزي التركي عن بيانات مؤشر أسعار الوحدات السكنية.

ويبلغ سعر المتر المربع في ربوع تركيا نحو 30 ألف و318 ليرة، بينما يبلغ سعر المتر المربع في إسطنبول 44 ألف و532 ليرة وفي أنقرة 23 ألف 291 ليرة وفي إزمير 35 ألف و465 ليرة.