انخفاض معدل التضخم خلال شهر نيسان الماضي بنسبة (1%) في العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، تسجيل انخفاض في معدل التضخم لشهر نيسان الماضي بنسبة (1%)، مقارنة بشهر آذار الذي سجل انخفاضا بنسبة (0.7).

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان اليوم، ان الجهاز المركزي للإحصاء، ومن خلال رصده للمتغيرات، سجل ارتفاعا في معدل التضخم السنوي في شهر نيسان للعام 2023، مقارنة مع نفس الشهر من العام الفائت بنسبة (4%)

وعزا الهنداوي، اسباب انخفاض التضخم خلال شهر نيسان الماضي، إلى انخفاض اسعار عدد من الاقسام، من بينها قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية الذي انخفض بنسبة (0.8%)، وانخفض قسم السكن بنسبة (2.2%), كما انخفض قسم النقل بنسبة (1.1%)، وقسم السلع والخدمات انخفض بنسبة (1%)، فيما بلغت نسبة الانخفاض في قسم لتجهيزات والمعدات بنسبة (1.3%).