انخفاض معدل التزام العراق بحصصه النفطية الى  88% في آذار

شفق نيوز/ اظهر مسح جديد أجرته منصة إس آند بي غلوبال بلاتس، تراجع التزام العراق بتصدير حصته المقررة من النفط الخام الى 88% في آذار الماضي، مبينة ان العراق مدين عند 647 ألف برميل يوميا.

وذكرت المنصة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان التزام منظمة "اوبك+" بحصصها انخفض إلى 111% في آذار، مقارنة بـ113.5% في شباط الماضي، مبينة أن إنتاج النفط الخام من منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" وحلفائها "أوبك+" ارتفع بمقدار 450 ألف برميل يوميا في شهر آذار.

واضافت ان روسيا والعراق ضختا أعلى بكثير من الحدود القصوى المتفق عليها، في حين عززت إيران وليبيا المعفيتان من الحصص، الإنتاج أيضًا.

واشارت الى ان "معدل الامتثال العراقي انخفض إلى 88% في مارس/آذار الماضي، إذ أنتج 3.95 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 60 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق، و90 ألف برميل يوميًّا أعلى من الحصة المقررة في أوبك+ البالغة 3.857 مليون برميل يومياً".

واوضحت المنصة أن "روسيا مدينة بالفعل بأكبر حجم من تخفيضات التعويضات، وقدره 806 آلاف برميل يومياً بدءاً من فبراير/شباط، يليها العراق عند 647 ألف برميل يومياً".

وضخت الـ13 دولة الأعضاء في أوبك 25.20 مليون برميل يومياً في مارس/آذار، بزيادة 340 ألف برميل يومياً في فبراير/شباط، بينما أنتج شركاؤهم التسعة من خارج أوبك بقيادة روسيا، 13.08 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 110 آلاف برميل يومياً، بحسب المسح.

وسيجتمع وزراء أوبك+ عبر الإنترنت في 28 أبريل/نيسان، لمراجعة قرارهم بتخفيف الحصص.

وتعتبر منصة إس آند بي جلوبال بلاتس، مزوداً لمعلومات الطاقة والسلع ومصدر السعر المعياري ... S&P Global Platts، وأرجوس ميديا، معترف بهما كأهم وكالتين لتقرير الأسعار لسوق النفط.