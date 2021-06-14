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انخفاض معدلات إنتاج البطاطا في كرميان للموسم الحالي واتفاقات لتسويق المحصول الى المحافظات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-14T06:58:08+0000
انخفاض معدلات إنتاج البطاطا في كرميان للموسم الحالي واتفاقات لتسويق المحصول الى المحافظات

شفق نيوز/ اعلنت مديرية زراعة كرميان، يوم الاثنين، انطلاق موسم جني محصول البطاطا، مشيرة إلى انخفاض معدلات الإنتاج عن الموسم الماضي بسبب التغيرات المناخية، فيما كشفت عن تفاهمات مع وزارة الزراعة العراقية لتسويق المحصول الى محافظات الوسط والجنوب.

وقالت مديرة الدائرة شادية حسين عباس لوكالة شفق نيوز؛ ان خطة زراعة البطاطا للموسم الحالي شملت 772 دونما وبمعدل إنتاج 10 -14 طنا للدونم الواحد، فيما بلغ إنتاج الموسم الماضي أكثر من 17 طنا للدونم الواحد، عازية أسباب الانخفاض الى التغيرات والتقلبات المناخية خلال الفترات الاولى من زراعة المحصول.

وأكدت عباس انتعاش زراعة البطاطا في كرميان، إلا أن أسعار المحصول التي تتراوح من 250 الى 350 دينار للكيلوغرام الواحد أضرت بالمزارعين بسبب منع وزارة الزراعة تسويق المحاصيل الزراعية إلى المحافظات واقتصار تسويقها داخل محافظات الاقليم.

وكشفت عن تفاهمات مع وزارة الزراعة العراقية لتسويق البطاطة والمنتجات الزراعية الى المحافظات الاخرى وخاصة الجنوبية، خلال الفترة القليلة المقبلة التي يعتمد أغلبها على محاصيل كوردستان طيلة المواسم الانتاجية.

والحق قرار الزراعة العراقية منع دخول محاصيل كوردستان الى المحافظات اضرارا كبيرا بالمواطن والاسواق المحلية وتسبب بارتفاع أسعار المحاصيل بشكل واضح على الرغم من الطلب والإقبال على محاصيل محافظات الاقليم.

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