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انخفاض مستمر في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-05T09:47:39+0000
انخفاض مستمر في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الأربعاء، لتسجل 167 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا بنسبة 4.57% في مبيعاته لتصل الى 167 مليونا و 300 الف  دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء ، حيث بلغت المبيعات  175 مليونا و214 ألفا و 174 دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 139 مليونا و900 ألف دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 27 مليونا و 400 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، الى أن 33 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و14 شركة صرافة مشاركة.

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