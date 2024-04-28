انخفاض مستمر بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 145200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار في صباح هذا اليوم 145700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البييع 145000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144900دينار مقابل 100 دولار.