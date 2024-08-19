انخفاض مستمر بأسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي انخفاضًا ملحوظًا صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز إلى أن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 149,100 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنةً بسعر يوم أمس الأحد الذي بلغ 149,500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أسواق بغداد، تراجعت أسعار البيع في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 150,000 دينار، وسعر الشراء 148,000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضًا طفيفًا في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 149,200 دينار مقابل الدولار، وسعر الشراء 149,100 دينار لكل 100 دولار.