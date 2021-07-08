انخفاض مخزونات الخام الأمريكية والبنزين مع ارتفاع الطلب على الوقود

شفق نيوز/ أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس، بأن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية تراجعت بشدة في الأسبوع الأخير مع استمرار الطلب على الوقود.

وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 6.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 يوليو تموز إلى 445.5 مليون برميل ، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020.

كما تراجعت مخزونات البنزين بشكل حاد ، حيث تراجعت 6.1 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الخام الأمريكي ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 558 ألف برميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4 سنتات إلى 72.24 دولارًا للبرميل ، في حين صعد برنت 10 سنتات إلى 73.54 دولارًا.