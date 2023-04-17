انخفاض مبيعات مزاد بيع العملة في المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الاثنين، بنسبة 27% لتصل إلى 127 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 127 مليونا و 85 الفا و 570 دولارا بانخفاض بلغ نسبته 27%، مقارنة بيوم امس الاحد التي بلغت فيها المبيعات، 174 مليونا و 626 الفا و 610 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في خارج البلاد على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 81 مليونا و 785 الفا و 570 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 45 مليونا و300 الف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 18 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 21 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 153 شركة.