انخفاض مبيعات مزاد العملة العراقي من الدولار بنسبة 40%

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الأربعاء، بنسبة 40% لتسجل 140 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، 140 مليونا و390 الفا و 285 دولاراً وبنسبة انخفاض 40% مقارنة بيوم امس الثلاثاء التي بلغت المبيعات فيه 233 مليونا و921 الفا و34 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 99 مليونا و 890 الفا و 285 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 40 مليونا و500 الف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 14 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 24 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 133 شركة.