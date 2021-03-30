انخفاض مبيعات مزاد البنك المركزي لتصل الى 25 مليون دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الثلاثاء، لتسجل 25 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 29.48 بالمئة لتصل الى 25 مليوناً و905 الفاً و199 دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 35 مليوناً و 234 ألف دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 25 مليوناً و905 الف و199دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بشراء الدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 7 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.