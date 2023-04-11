انخفاض مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، بنسبة 10% لتصل إلى 191 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 191 مليونا و 510 آلاف و98 دولارا، بانخفاض بلغ نسبته 10.33%، مقارنة بيوم امس الاثنين التي بلغت المبيعات فيها 213 مليونا و 664 الفا و 251 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 145 مليونا و 10 آلاف و 98 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 46 مليونا و500 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 15 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 21 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 144 شركة.