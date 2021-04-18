انخفاض مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي لتصل إلى 196 مليون دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، اليوم الأحد، لتسجل 196 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 4.65 بالمئة لتصل الى 196 مليون 842 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغت المبيعات فيها 205 مليوناً و445 ألفا 296 دولارا.

وذهبت المشتريات البالغة 188 مليونا و92 الف دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما قامت المصارف بشراء 8 ملايين و 750 الف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 29 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و10 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، و9 شركات صرافة مشتركة،و155 شركة من عدد شركات التوسط المشتركة.