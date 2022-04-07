انخفاض مبيعات المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الخميس، لتصل الى 180 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "مبيعات البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفضت لتصل الى 180 مليونا و965 الفا و378 دولارا، مقارنة بيوم امس الاربعاء التي سجلت 190 مليونا و783 الف دولار أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم المبيعات ذهبت لتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 155 مليونا و 828 الف و305 دولارات، فيما ذهب المتبقي منها على شكل نقدي والتي بلغت 24 مليونا و550 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 28 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 95 شركة توسط.