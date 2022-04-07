سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض مبيعات المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-07T10:33:06+0000
انخفاض مبيعات المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الخميس، لتصل الى 180 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "مبيعات البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفضت لتصل الى 180 مليونا و965 الفا و378 دولارا، مقارنة بيوم امس الاربعاء التي سجلت 190 مليونا و783 الف دولار أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم المبيعات ذهبت لتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 155 مليونا و 828 الف و305 دولارات، فيما ذهب المتبقي منها على شكل نقدي والتي بلغت 24 مليونا و550 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 28 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 95 شركة توسط.

related

ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-11 09:58:55
ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

Date: 2021-12-06 11:28:29
ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

لأول مرة بتاريخ مزاد العملة.. البنك المركزي يبيع أقل من مليون دولار نقداً

Date: 2022-03-06 10:11:08
لأول مرة بتاريخ مزاد العملة.. البنك المركزي يبيع أقل من مليون دولار نقداً

ارتفاع مبيعات البنك المركزي للدولار من الحوالات على حساب النقد

Date: 2022-03-10 10:52:16
ارتفاع مبيعات البنك المركزي للدولار من الحوالات على حساب النقد

انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-13 11:06:12
انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم

Date: 2022-03-15 10:36:36
ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم

ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-29 11:08:18
ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد المركزي العراقي بمشاركة 45 مصرفاً

Date: 2021-12-20 10:07:02
ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد المركزي العراقي بمشاركة 45 مصرفاً