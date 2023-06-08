انخفاض مبيعات المركزي العراقي بنسبة 11% في مزاد اليوم

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم الخميس، بنسبة 11% لتصل الى 205 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 205 ملايين و 790 الفا و973 دولارا، منخفضة عن مبيعات يوم امس الاربعاء بنسبة 11%، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دينار لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 185 مليونا و90 الفا و 973 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 20 مليونا و700 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 64 شركة.