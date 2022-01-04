انخفاض مبيعات الدولار في مزاد المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من عملة الدولار الامريكي، في مزاد العملة اليوم الثلاثاء، لتصل الى 198 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 2.46 % لتصل إلى 198 مليونا و385 الفاً و179 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 203 ملايين و 192 الفاً و 599 دولاراً أمريكياً.

واضاف مراسلنا أن اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 140 مليوناً و545 الفاً و 179 دولاراً، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 57 مليوناً و 840 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 25 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 20 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 262 شركة توسط.