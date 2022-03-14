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انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-14T10:54:48+0000
انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار الامريكي عبر مزاده، اليوم الاثنين، لتسجل 155 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار، انخفاضاً في مبيعاته لتصل الى 155 ملايين و310 الفا و880 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد التي بلغت المبيعات فيه 180 مليوناً و911 الفاً و943 دولاراً.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات كانت على شكل حوالات خارجية والتي بلغت 119 مليوناً و330 الفاً و880 دولاراً،  فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 35 مليوناً و980 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى ان 21 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و16 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 118 شركة توسط.

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