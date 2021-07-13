انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أكثر من 224 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 0.88% لتصل إلى 224 مليوناً، و195 الفا و972 دولارا أمريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم امس الاثنين ، حيث بلغت المبيعات فيه 226 مليونا و735 الفا، و591 دولارا أمريكيا.

وذهبت المشتريات البالغة 145 مليوناً و935 الفا و972 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 78 مليوناً و260 دولارا بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 33 مصرفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 30 شركة صرافة.