انخفاض مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، من الدولار الامريكي، لتسجل اكثر من 150 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 3.23% لتصل إلى 150 مليوناً، و823 الف و703 دولارات، غطاها بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار عراقي لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 155 مليوناً و51 الف و898 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن المشتريات البالغة 122 مليوناً و13 الفا و703 دولارات، ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 28 مليوناً و810 ألاف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 19 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 11 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و198 شركة توسط.