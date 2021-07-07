انخفاض مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الدولار الأمريكي في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، لتسجل أكثر 205 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 1.44% لتصل إلى 205 ملايين و582 الفا و988 دولاراً أمريكياً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، حيث بلغت المبيعات فيه 208 ملايين، و397 ، الفا و253 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 174 مليوناً وألفين و988 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 31 مليوناً و580 دولارا بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 31 مصرفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و14 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 13 شركة صرافة.