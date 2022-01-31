انخفاض مبيعات البنك من الدولار إلى "أقل" من 200 مليون دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك من الدولار في مزاده اليوم الاثنين، لتصل إلى "أقل" من 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي انخفاضا بنسبة بلغت 2.96% لتصل إلى 197 مليونا و370 الف دولار أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيها 203 ملايين و 579 الفا و13 دولارا أمريكيا.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 145 مليونا و 900 الف دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 51 مليوناً و 470 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 27 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و20 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 196 شركة توسط.