سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض مبيعات البنك من الدولار إلى "أقل" من 200 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-31T10:37:57+0000
انخفاض مبيعات البنك من الدولار إلى "أقل" من 200 مليون دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك من الدولار في مزاده اليوم الاثنين، لتصل إلى "أقل" من 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي انخفاضا بنسبة بلغت 2.96% لتصل إلى 197 مليونا و370 الف دولار أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيها 203 ملايين و 579 الفا و13 دولارا أمريكيا.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 145 مليونا و 900 الف دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 51 مليوناً و 470 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 27 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و20 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 196 شركة توسط.

related

انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-13 11:06:12
انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد المركزي العراقي بمشاركة 45 مصرفاً

Date: 2021-12-20 10:07:02
ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد المركزي العراقي بمشاركة 45 مصرفاً

مبيعات البنك المركزي من الدولار تعاود الارتفاع

Date: 2021-10-19 10:46:14
مبيعات البنك المركزي من الدولار تعاود الارتفاع

البنك المركزي العراقي.. استقرار مبيعات الدولار في المزاد اليومي

Date: 2022-01-30 10:23:50
البنك المركزي العراقي.. استقرار مبيعات الدولار في المزاد اليومي

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-09-06 09:52:27
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

انخفاض مبيعات البنك المركزي الى 181 مليون دولار

Date: 2021-11-29 11:05:54
انخفاض مبيعات البنك المركزي الى 181 مليون دولار

انخفاض كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-09-23 10:42:44
انخفاض كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-29 11:08:18
ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي