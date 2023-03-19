انخفاض مبيعات البنك من الدولار في مزاد العملة

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الاحد، بنسبة 18.5% لتصل الى 190 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 190 مليوناً و863 ألفاً و245 دولاراً منخفضا بنسبة 18.5% مقارنة بيوم الخميس الماضي الذي بلغت فيه المبيعات 233 مليوناً و350 الفاً و955 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 110 ملايين و663 الفا و245 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 80 مليوناً و200 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 17 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 20 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 207 شركة.