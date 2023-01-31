انخفاض مبيعات البنك من الدولار في مزاد الثلاثاء

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أقل من 70 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 69 مليونا و625 ألفاً و125 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 45 مليونا و200 ألف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 24 مليوناً و425 الفاً و115 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 15 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 13 مصرفاً فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 207 شركة.