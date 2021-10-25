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انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-25T11:20:44+0000
انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، من الدولار، لتسجل 103 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 31.5% لتصل إلى 103 ملايين، و313 الفا و44 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الأحد، التي بلغت المبيعات فيه 150 مليونا و823 الفا و703 دولار أمريكي.

واشار مراسلنا الى ان المشتريات البالغة 97 مليوناً و23 الفا و44 دولارا ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 6 ملايين و290 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 16 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 5 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و42 شركة توسط.

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