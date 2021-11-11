انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، من الدولار، لتسجل 167 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 11.64 % لتصل إلى 167 مليوناً، و 298 الفاً و 749 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 189 مليونا و 25 الفا و 990 دولار أمريكي.

واشار مراسلنا الى ان المشتريات البالغة 139 مليوناً و 598 الفا و 139 دولارا ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 27 مليوناً و 700 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 22 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و11 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 140 شركة توسط.