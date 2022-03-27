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انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار وارتفاع الحوالات الخارجية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-27T10:25:10+0000
انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار وارتفاع الحوالات الخارجية

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار، اليوم الأحد، لتسجل 186 مليون دولار، فيما ارتفعت الحوالات الخارجية على حساب المبيعات النقدية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار لتصل الى 186 مليونا و274 الفا و552 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي التي بلغت المبيعات فيه 201 مليون و153 الفا و180 دولارا.

واضاف مراسلنا ان الحوالات الخارجية ارتفعت خلال مزاد اليوم حيث بلغت 155 مليونا و624 الفا و552 دولارا، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 30 مليوناً و650 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 26 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 158 شركة توسط.

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