انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة من يوم الاثنين، لتسجل 189 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 10.85 % لتصل إلى 189 مليوناً، و495 الف دولار أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 212 مليونا و700 الف و 300 دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 173 مليوناً و375 الف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 16 مليوناً و120 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 32 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 11 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 5 شركات صرافة، و96 شركة توسط.