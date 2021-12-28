انخفاض مبيعات البنك المركزي من الحوالات.. وخبير: الطلبات النقدية كافية

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار اليوم الثلاثاء، لتصل الى أكثر من 200 مليون دولار، فيما عدّ خبير اقتصادي أن الشراء النقدي للدولار كافي لتغطية الطلب المحلي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 5.16% لتصل إلى 202 مليون و629 الفاً و408 دولارات أمريكية غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 213 مليونا و71 الفا و890 دولارا أمريكيا.

واضاف مراسلنا ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 154 مليوناً و689 ألفاً و408 دولارات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 47 مليوناً و 940 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 25 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 18 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و217 شركة توسط.

فيما اعتبر الخبير المالي هلال الطحان في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "مبيعات البنك المركزي من الدولار التي تكون بشكل نقدي هي كافية لتغطية الأسواق المحلية سواء كان للمتعاملين به أو المواطنين"، مبينا ان "النشاط التجاري في العراق والاستيرادات تمول عن طريق الحوالات الخارجية التي تأخذ معظم حجم هذه المبيعات من الدولار".

واضاف ان "استمرار البنك لبيع الدولار حد بشكل كبير من ارتفاع الدولار"، لافتا إلى أن "المبيعات النقدية من الدولار لن تتعدى حاجز 50 مليون دولار يوميا وهي ما تحتاجه المصارف في معاملاتها و ما تحتاجه الأسواق المحلية".