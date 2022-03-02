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انخفاض مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-02T10:37:12+0000
انخفاض مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة

شفق نيوز / انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، من مزاد بيع العملة مقارنة بمبيعاته يوم أمس الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي شهد، اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار لتصل الى 137 ملايين و672 الفا و374 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء التي بلغت المبيعات فيه 183 مليونا و922 الف و980 دولار أمريكي"، مبينا ان 33 مصرفا و135 شركة توسط شاركوا في مزاد تلبية المبيعات النقدية والحوالات الخارجية.

واضاف المراسل ان معظم المبيعات كانت على شكل حوالات خارجية والتي بلغت 112 ملايين و172 الفا و374 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 25 مليوناً و500 ألف دولار بشكل نقدي.

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