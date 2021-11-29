انخفاض مبيعات البنك المركزي الى 181 مليون دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك من الدولار في مزاد اليوم الاثنين، لتسجل 181 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضاً في مبيعاته لتصل إلى 181 مليوناً، و 704 الاف و 500 دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيه 193 مليونا و 897 الفا و 790 دولارا أمريكيا.

واشار مراسلنا؛ الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 139 مليونا و 434 الفا و 500 دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 32 مليوناً و 270 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 26 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 206 شركات توسط.