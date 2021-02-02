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انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بأكثر من 20%

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-02T10:20:49+0000
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بأكثر من 20%

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، من العملة الصعبة بنسبة تبلغ 20.93% لتصل الى 68 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 20.93 % لتصل الى 68 مليون و281 ألف و998 دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 86 مليون و100 ألف دولار.

وأضاف أن اجمالي المبيعات لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات بلغت 68 مليون و181 الف و998 دولاراً، فيما بلغ إجمالي البيع النقدي 100 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن 18 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج. فيما قام مصرف واحد بتلبية الطلب النقدي.

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